شاهد: المزاد العلني على عود “رابح صقر” في ليلة الصقر .. وبيعه بسعر قياسي

أقيم الليلة مزاداً على عود الفنان رابح صقر خلال حفل ليلة الصقر ، حيث وصل سعر العود إلى مليون ريال . وتقام ” ليلة صقر الأغنية الخليجية ” تكريماً لمسيرة حافلة بالنجاحات للفنان رابح صقر، على مسرح فنان العرب محمد عبده؛ حيث طرح آلة العود في مزاد علني خلال الحفل. وقد استخدم رابح صقر العود في عزف أهم أعماله ومنها “أنت ملك”، و”النجم البعيد”، و”على كيفك”، و”الصمت”، كما عزف عليه أغنية للفنان عبدالمجيد عبدالله “والله فاضي” وغيرها من الأغاني ، والتي قدم بعضها خلال الحفل الكبير.

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