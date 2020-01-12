شاهد: انهيار وبكاء ابنة أصالة في أول حفل لوالدتها بعد الانفصال عن العريان

أظهر مقطع فيديو وثقته عدسات الكاميرات، دخول شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، في نوبة بكاء شديدة، خلال تواجدها في حفل والدتها الأخير بالقاهرة.

وظهرت شام وهي تبكي بحرارة على نغمات أغنية والدتها (بين إيديك)، التي كانت تدور في جو من الرومانسية ومن إخراج زوج الفنانة السابق، طارق العريان.

يذكر أن ذلك أول حفل للفنانة السورية، بعد انفصالها عن زوجها طارق العريان.