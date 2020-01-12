شاهد: الكاميرا تفضح طلب الأمير هاري الغريب من رئيس شركة ديزني لأمر يخص زوجته ميغان

أظهر مقطع فيديو رصدته الكاميرات، لحظة طلب الأمير البريطاني هاري، وظيفة لزوجته “ميغان” من رئيس شركة ديزني.
ووافقت “ميغان” على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني مقابل تبرع الشركة لجمعية خيرية معنية بحماية الأفيال.
وفاجأ الزوجان العائلة المالكة، بإعلانهما التخلي عن مهامهما الملكية لقضاء المزيد من الوقت في أميركا الشمالية والعمل على أن يصبحا مستقلين ماديًا.
وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية، أن ميغان ستقدم تبرعًا لجمعية أفيال بلا حدود الخيرية، ولم تذكر الصحيفة مصدر المعلومة.
وكشف خبراء الشؤون الملكية، أن الدوق والدوقة قد يتجهان إلى توسيع ثروتهما، حيث أن التنحي يتيح لهما الفرصة لتحقيق المزيد من خلال العديد من المشاريع، من خلال صفقات الكتب المربحة، والمشاركة في الحوارات، وفي حالة ميغان، عقد شراكات مع شركات الأزياء، وربما العودة للتمثيل.
وأوضحوا أن دوق ودوقة ساسكس لديهما القدرة على كسب عشرات الملايين من الدولارات سنويًا، خاصةً إذا اختاروا السير على خطى باراك وميشيل أوباما المربحة للغاية مع فرص التحدث أمام الجمهور والكتب والصفقات التلفزيونية.
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