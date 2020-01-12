شاهد.. شذا سبت تنعى الفنان البحريني علي الغرير

نعت الفنانة شذا سبت، الفنان البحريني علي الغرير، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، إثر إصابته بسكتة قلبية، عن عمر ناهز الـ47 عامًا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".

كتبت شذا عبر حسابها: "اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره و

أهلا خيرًا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم قهِ عذاب يوم تبعث عبادك” اللهم أنزل نوراً من نورك عليه“اللهم نوَّر له قبره و آنس وحشته ووسع مدخله. اللهم ارحم غربته علي الغرير".جدير بالذكر أن الفنان الراحل علي الغرير، يعد من أبرز الفنانين في البحرين وفي منطقة الخليج العربي، حيث عرفه الجمهور الخليجي من خلال الأدوار الكوميدية، وقدم 50 مسلسلًا بحريني وخليجي خلال مسيرة فنية امتدت إلي 30 عامًا، آخرها مسلسل"جديمك نديمك".