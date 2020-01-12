وفاة الفنان البحريني علي الغرير عن عمر ناهز 47 عامًا

رحل عن عالمنا الفنان البحريني علي الغرير، اليوم الأحد، إثر إصابته بسكتة قلبية، عن عمر ناهز الـ47 عامًا، تاركًا رصيدًا فنيًاحافلًا بالأعمال خلال مسيرة فنية امتدت إلي 30 عامًا.
جدير بالذكر أن الفنان الراحل علي الغرير، يعد من أبرز الفنانين في البحرين وفي منطقة الخليج العربي، حيث عرفه الجمهور الخليجي من خلال الأدوار الكوميدية، وقدم 50 مسلسلًا بحرينيًّا وخليجيًّا خلال مسيرته،آخرها مسلسل"جديمك نديمك".
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