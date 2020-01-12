فيديو.. محمود العسيلي يقترب من المليون الأول بأغنية "تمثيلية"

حققت أغنية "تمثيلية" للمطرب محمود العسيلي، 892,824 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور خمس أيام على طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".
يشار إلى أن العسيلي طرح "تمثيلية"، على طريقة الفيديو كليب، من كلمات أمير طعيمة، وألحانإيهاب عبدالواحد بمشاركته، وتوزيع أمير هداية.
جدير بالذكر أن محمود العسيلي عقد قرانه قبل أيام على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، بالإسكندرية في حفل عائلي وسط عدد من الأهل وأصدقاء الطرفين.
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