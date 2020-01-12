فيديو.. بيع عود رابح صقر في مزاد علني.. والجمهور يغضب لراشد الماجد

التقى المطرب الخليجي رابح صقر بجمهوره في الرياض، في حفل غنائي ضخم أحياه على خشبة مسرح محمد عبده في البوليفارد، في ليلة تحمل اسمه ضمن فعاليات شتاء الرياض.



شهد الحفل مزاد علني أقيم على عود الفنان رابح صقر المصنوع من الذهب والصدف، وحصل عليه واحد من الجمهور رفض الكشف عن هويته، بمبلغ مليون ريال سعودي، وبذلك يعد العود هو الأغلى

في العالم.وفور إعلان الأمر على حساب قناة روتانا موسيقى على موقع التدوينات العالمي "تويتر"، انهالت تعليقات الجمهور يعقدون مقارنات بين السعر الذي بيع به عود رابح وبين عود المطرب راشد الماجد، ورأوا أن في ذلك تقليل من قيمة الفنان الأخير، حيث اشترى أحد الأشخاص العود بمبلغ 600 ألف ريال سعودي، في مزاد علني في "ليلة السندباد" في شهر نوفمبر الماضي.

كما تلقَّى صقر، مكالمة هاتفية من نيويورك هنأ فيها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه الفنان السعودي على التكريم، وقال له:"اليوم نكرم فنانًا كبيرًا له مشوار طويل جدًا.. وهذا العود أنا أحبه كثيرًا يكفي أنك غنيت عليه أنت ملك التي هي في أذهان السعوديين".



