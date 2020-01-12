بالصور.. للمرة الأولى تعاون فني بين قناة اقرأ والفنان حمادة هلال

تستعد قناة اقرأ، خلال الأيام المقبلة، لأول تعاون فني لها مع الفنان حمادة هلال، حيث تم الاتفاق على قيام القناة بإنتاج أغنية وفيديو كليب، يعد بمثابة مفاجأة كبيرة لمشاهدي القناة ومحبي الفنان حمادة هلال.



أعرب هلال عن سعادته بالتعاون مع قناة اقرأ في تقديم أغنية عن النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، خصوصًا بعد نجاح أغنيته "محمد نبينا" التي قدمها منذ سنوات، وكان لقناة اقرأ الفضل الكبير

في انتشارها في الوطن العربي والعالم.

وخلال زيارته لاستوديوهات القناة بمدينة جدة بالسعودية، كان في استقباله مدير عام القنوات، محمد أحمد سلام، ومدير إدارة التخطيط البرامجي، ومحمد صلاح الجعبري، حيث أشاد "هلال" بأحدث التقنيات التي تضمها، مشيرًا إلى سعادته بالتعاون مع قناة اقرأ.