حماقي ينتهي من تسجيل 3 أغانٍ

بدأ المطرب محمد حماقي تسجيل أغاني البومه الجديد، حيث انتهي حتي الآن من تسجيل ثلاث أغانٍ ومن المقرر أن يقوم بتسجيل المزيد خلال الفترة المقبلة.
حماقي يتعاون في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزَّعين ،منهم"أيمن بهجت قمر، أميرطعيمة، خالدعز، بهاء الدين محمد، توما، تميم".
و من المقرر طرح الألبومخلال صيف العام الحالي2020، ولكن لم يستقر حماقي حتي الآن على عدد الأغاني الذي سيتضمنها الألبوم.
جدير بالذكر أن آخر ألبومات المطرب محمد حماقي كان بعنوان"كل يوم من ده"،وطرحه بداية العام الماضي 2019.
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