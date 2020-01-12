الثلاثاء.. رضا جويدة يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

يستعد الشاعر رضا جويدة، لإحياء حفل غنائي بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 من يناير، على مسرح النهر الساعة الساعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يقدم رضا خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل

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أشعاره التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

أحاسيس مختلفة فكرة ولدت عام 2014 فى ساقية عبدالمنعم الصاوى على يد الشاعر رضا جويدة، قدَّمت الفرقة عديدًا من

أنواع الفنون الغنائية والمسرحية والشعرية، و قدَّمت أيضًا العديد من الأصوات والشعراء والموهوبين فى مختلف الفنون.

والجدير بالذكر بأن الفرقة توقفت عن إقامة الحفلات والظهور فى الساحة الفنية منذ عام 2016 وها هى تعود من جديد لجمهورها ومحبيها عام 2019 بقوة على خشبة مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوى.