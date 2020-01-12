ميرنا وليد - بيروت - أنهت النجمة ​هيلاري داف​ وزوجها ​ماثيو كوما​ رحلة شهر العسل، والتي كانت ممتعة و"مجنونة".

ونشرت داف عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها مع زوجها خلال تواجدهما في المطار.

كما نشرت داف صوراً رومانسية مع زوجها خلال تواجدهما على أحد الشواطئ، وهما يقبلان بعضهما.

يُذكر أن داف كانت قد أقامت مؤخراً مراسم زواجها في فناء منزلها الخلفي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك في أجواء رومانسية وحضره عدد من أصدقائها المقربين، إضافة إلى بعض أفراد عائلتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر رومانسية وقُبل بين هيلاري داف وزوجها في شهر العسل.. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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