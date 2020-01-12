الموت يغيّب الممثل البحريني علي الغرير

ميرنا وليد - بيروت - غيّب الموت اليوم الممثل البحريني ​علي الغرير​، عن عمر يناهز الـ47 عاماً، إثر سكتة قلبية.

ويعتبر الغرير من أشهر الممثلين في البحرين والخليج، من خلال أدواره الكوميدية في العديد من المسلسلات التلفزيونية، ومن أبرزها مسلسل "سوالف طفاش".

وشارك الغرير في أكثر من 50 مسلسلاً بحرينياً وخليجياً، خلال مسيرةٍ إمتدّت لحوالى 30 عاماً، وكان آخر أعماله مسلسل "جديمك نديمك".

كما شارك الغرير في المسرح من خلال التمثيل في العديد من المسرحيات المحلية والخليجية، ومن أعماله السينمائية "سوالف طفاش: جزيرة الهلامايا" في 2016، و"طفاش والأربعين حرامي" في 2017، وآخرها "طربال رايح جاي" في 2018.

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