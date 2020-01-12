كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "مملكة الغجر".. أزمة بين نقابة السينمائيين وقناة النهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت نقابة السينمائيين، خطابا رسميا لقناة النهار الفضائية، طالبتها خلاله بضرورة دفع مبلغ وقدره مليون جنيه، لشركة الذهب للإنتاج السينمائي، منتجة مسلسل “مملكة الغجر” التي قام ببطولته فيفي عبده وحورية فرغلي، العام الماضي.

وجاء في نص الخطاب أن قناة النهار امتنعت عن تسديد أربع دفعات متتالية لشركة الماسة وهي الشركة المسئولة عن توزيع المسلسل، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2019، وتبلغ قيمة كل دفعة ربع مليون جنيه، ولم تقم بسداد إلا الدفعة الأولى فقط.

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على جانب آخر قررت الشركة مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، للحصول على هذه الدفعات المتأخرة، لدى قناة النهار، نظرا لضرورة سداد مبالغ أخرى ملتزمة بها لدى الغير.

تدور أحداث “مملكة الغجر”، حول فتاة تسمى “ياسمينا” تعيش في ربع الغجر، ولكنها تتمرد على العيش معهم وعلى عادتهم، فتتزوج من “رؤوف” وهو شاب من خارج الربع وتهرب معه، ولكنها تصاب بحادث يفقدها الذاكرة، فيضطر الرجل الذي صدمها باصطحابها للعيش معه هو وعائلته، حتى يتم الوصول إلى أهلها.