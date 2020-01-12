تراند اليوم : بدون مكياج .. إنجي خطاب بتصبح علي جمهورها

نشرت الفنانة إنجي خطاب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة جديدة لها، وظهرت في الصورة بدون مكياج.

وعلقت الفنانة إنجي خطاب على الصورة قائلة: “صباح الخير”.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورها وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

????????الجميلة ❤️ ????????

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صباح النور ♥️

صباح الفل ياقمر????

وشاركت إنجي خطاب في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “كلبش 2” من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

كما شاركت إنجي بمسلسل “وش تاني”، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.