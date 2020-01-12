نادين نسيب نجيم تفاجئ جمهورها بلوك جديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو حديث لها، ظهرت خلاله بلوك جديد.

الفنانة اللبنانية ظهرت في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بصحبة مصفف الشعر فيكتور كيروز وهو يقص لها الغرة.

نادين كشفت أنها ستظهر بهذا اللوك الجديد في مسلسلها الجديد “عشرين عشرين”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وتستعد الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لتصوير دورها في مسلسلها الجديد “عشرين عشرين”، والذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

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ويشارك نادين نسيب نجيم، في بطولة العمل الفنان السوري قصي خولي، وذلك في التعاون الثاني لهما على التوالي بعد نجاحهما في مسلسل “خمسة ونص”، الذي عرض رمضان الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة.

ونشر المخرج اللبناني فيليب أسمر صورة لمغلف سيناريو المسلسل وجزءًا من الحوار وأرفقها بتعليق جاء فيه: “يتبقى 10 أيام للتصوير”.

يذكر أن مسلسل “خمسة ونص”، كان آخر أعمال نادين نسيب نجيم، وشاركها البطولة الفنان السوري قصي خولي، والفنان السوري معتصم النهار، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

وكانت العديد من الأخبار قد دارت حول وجود خلافات بين نادين وبين قصي خولي، وهو الأمر الذي ردت عليه خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “من أول العمل وحتى من قبل ومن أكثر من سنة إلى اليوم علاقتي فيه كتير حلوة، ونحن كتير أصدقاء وبنحترم شغل بعض وهذا شيء مهم”.