مادلين طبر لتامر عبدالمنعم: حافظ على سمعتك واعطي زملاءك حقوقهم

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة اللبنانية مادلين طبر عن سبب خلافها السابق مع الفنان تامر عبدالمنعم منتج مسلسل “الضاهر”، قائلة: “الخلاف كان ماديًا اشتغلنا وتعبنا ولم نأخذ فلوس أخدنا جزء والباقي بالمحاكم”.
وأضافت: “هو بيعمل فيديوهات غريبة، من باب ضربني وبكى وسبقنا واشتكى”.
ووجهت رسالة لتامر عبدالمنعم قائلة: “أنت عايز تنتج وأنت ممثل وزميل حافظ على صداقتك من زملائك وأدفع لهم حقوقهم اشتغلنا وخلصنا وعرضنا وأنا عملت واجبي أنت كمان اعمل واجبك”.
مسلسل «الضاهر»، يشارك في بطولته محمد فؤاد ، ورغدة، ومادلين طبر ، ومحمد لطفي وتأليف وإنتاج تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.
وكانت النجمة اللبنانية قد كشفت، خلال لقائها في برنامج “حديث المساء”، مع الإعلامية ياسمين عز، عن ندمها على قرار اتخذته في حياتها الزوجية وطلبت من الله أن يسامحها عليه.
مادلين،قالت إنها أخذت قرار عدم الإنجاب في بداية حياتها وكانت وقتها في عمر الـ18 سنة وطلبت من زوجها عدم الإنجاب بحجة أنها تريد أن تكمل مشوارها الدراسي، وبعد زواجها لسنوات قررت الانفصال عن زوجها بعد المشاكل التي دبت بينهما.
وأضافت، أن ابنة شقيقتها عوضتها عن الإنجاب، لأن شقيقتها انجبت في سن صغيرة وانفصلت هي الأخرى، فأخذت منها ابنتها “جوجو”، وهي تعيش معها منذ 30 عامًا، كما أن أبناء أشقائها معها منذ وكانت تهتم بهم وهم من أعمار مختلفة بالإضافة إلى والديها.
وعن أكثر الصفات التي تكرهها في نفسها وهي من مواليد برج الحوت، هو أنها عديمة الثقة في الناس وشكاكه.
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