خالد الصاوي يكشف عن مرضه ويعلق: مغلق حتى التداوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشف الفنان المصري خالد الصاوي عن إصابته بوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية.

الصاوي نشر صورة له، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وكشف عن تفاصيل مرضه بقوله: “آسف جدا مغلق كام يوم حتى التداوي من مشكلة الأحبال والحساسية.. مغلق كام يوم للتداوي.. صوتي قصدي”.

وعلى الرغم من إشارة الفنان المصري إلى أنه لن يستطيع الرد على المكالمات الهاتفية بسبب المرض، إلا أنه تلقى الكثير من الاتصالات من محبيه للاطمئنان على صحته.

الفنان المصري علق بطرافة على هذا الأمر، بقوله: “أعدت النظر فلقيتها عادي اني أقول مقدرش أتكلم فيتصل بي الأحباب، مش احنا برضه لما يبقى فيه حظر تجول او قنبلة بنروح نشوف ايه النظام ؟.. اموت في اهل بلدي”.

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ومن ناحية أخرى، يستعد النجم المصري خالد الصاوي، لتصوير مسلسلة الجديد، الذي يحمل اسم “القاهرة كابول”مع شركة “سينرجى فيلمز، والتي بدأت الاستعدادات والتحضيرات للعمل.

ويشارك في بطولة المسلسل النجم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، حيث يقوم المخرج حسام على بمعاينة أماكن التصوير استعداداً للبدء فى تصويره حسب الخطة التى وضعتها شركة سينرجى يوم 2 فبراير المقبل.

ويناقش مسلسل “القاهرة كابول”، ظاهرة الإرهاب، وذلك فى إطار بوليسي تشويقي، ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، دون التنويه لموقف معين فهو يناقش ظاهرة الإرهاب بشكل عام.

ويعقد أبطال المسلسل جلسات عمل بشكل مستمر مع المخرج حسام على والمؤلف عبد الرحيم كمال للاستقرارعلى باقي مجموعة العمل التي تشارك في المسلسل، حيث تم تعاقد مع الأبطال في المسلسل مع شركة سينرجى ولكن يتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.