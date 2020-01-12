أول ظهور إعلامي لصابرين بعد خلعها الحجاب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية صابرين جمهورها بصورة حديثة جمعتها بالفنانة إسعاد يونس، من كواليس تصوير حلقتها ببرنامج “صاحبة السعادة”.

صابرين أرفقت الصورة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “انتظروني مع الرائعة #اسعاد_يونس يوم الثلاثاء إن شاء الله في #صاحبة_السعادة #dmc الساعة ١١ مساء”.

ويعد هذا هو أول ظهور إعلامية للفنانة صابرين بعد أن تخلت عن حجابها مؤخرا، وسط صدمة عدد كبير من جمهورها.

وكانت الفنانة المصرية صابرين قد أثارت ضجة واسعة مؤخرا، بعد أن نشرت صور لها ظهرت فيها بعد أن تخلت عن الحجاب بشكل نهائي وظهرت بالشعر الأشقر، مما عرضها لحملة هجوم شديدة.

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صابرين قالت في تعليقها على خلعها للحجاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية”، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: “أنا من زمان وأنا قالعة الحجاب.. أنا كنت دائما بقول إني محتشمة.. أنا من يوم ما لبست الباروكة وأنا قلعت الحجاب.. عملت خطوة بسيطة يمكن تقبل .. يمكن تكون حاجة كويسة”.

وأضافت: “أنا عمر ما حد أتكلم عني نص كلمة، إلا أما لبست الباروكة إيه ذنب أولادي يتشتموا كل شوية من ناس معندهمش دين ولا أخلاق؟”.

وتابعت باكية: “ربنا يكرمني وأبقى على قد مستوى الحجاب وأنا من غيره وعمومًا أنا قلعت التربونة مش الحجاب، وفيه فرق بينهما، وتعبت نفسيًا بسبب كلام الناس، ولما بعمل عمل يسيبوا العمل والدور، ويتكلموا عن الباروكة بتاعتي، أنا كنت مقسومة نصين، وفي حالة تناقض، وكنت بتشتم من الناس بالرغم إني طول عمري بعمل أدوار محترمة، وربيت أولادي تربية محترمة”.

واستطردت: “إيه ذنب ولادي إنهم يتشتموا من الناس على السوشيال ميديا، وكان فيه حرب عليا، ومحدش هيحاسبني إلا اللي خلقني، والله ما لونت شعري، وهو هو لما كنت عاملة التربونة، وطوال الفترة اللي فاتت كنت تعبانة نفسيًا جدًا، وبعمل الأدوار وأنا مربوطة، سيبوني أتصالح مع نفسي، وخلعت التربونة عشان نفسي مش عشان الشغل”.

وأختمت كلامها قائلة: “لازم أقول للناس الدين أخلاق ومعاملة وكلمة حق حلوة وابتسامة في وجه أخيك، بيشتموني دي حاجة بيني وبين ربنا ولما أنزل القبر لوحدي محدش هيحاسبني غير اللي خلقني وربنا اللي هيحاسبني وليه محسسني إن ربنا هيمسكنا عشان حتة طرحة ده ربنا رحمن رحيم”.