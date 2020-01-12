- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الرحمن يدخل مجال التمثيل لأول مرة في "ضرب الرمل" والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
خالد عبدالرحمن
بدأ الفنان خالد عبدالرحمن بتصوير مشاهده في مسلسل "ضرب الرمل" الذي يقدم فيه أول تجاربه التمثيلية وسيعرض في رمضان المقبل .
مسلسل "ضرب الرمل" أول عمل درامي روائي مأخوذ من ثلاثية "ضرب الرمل" للروائي محمد المزيني وهي ملحمة تاريخية تتناول تحولات المجتمع السعودي خلال ثلاثة أجيال منذ عام "1956"، مرورا بثمانينات حتى العصر الحالي.
ويستعرض المسلسل أحداثا مهمة من التاريخ السعودي الاجتماعي من ضمنها تجار العقيلات والمتغيرات التي رافقت الفترات الاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد عبد الرحمن يدخل مجال التمثيل لأول مرة في "ضرب الرمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.