دنيا عبد العزيز تكشف حقيقة زواجها من فاروق الفيشاوي

الأحد 12 يناير 2020

الممثلة المصرية دنيا عبدالعزيز Advertisements

قبل وفاته انتشرت اخبار عديدة عن وجود علاقة حب بين الممثلة المصرية دنيا عبدالعزيز والممثل الراحل ​فاروق الفيشاوي​، الامر الذي كانا الاثنين ينفيانه طيلة الوقت.



وفي لقاء تلفزيوني حديث صرحت دنيا إنها كانت صديقة فاروق، وقد مرت بظروف نفسية صعبة، وقف فيها إلى جانبها ليدعمها ويساندها لكن اخبار زواجهما ليست حقيقية :

رددت على الشائعات السخيفة التي ظهرت وقتها، لأن الزواج شيء لا بد أن يعرفه الناس، فضلاً عن أنني رومانسية والزواج يعني الاشهار فكان ذلك يقتدي التوضيح". وكشفت انها فقدت الأمان والجدعنة بعد وفاته فهو علمها كثيرا وساعدها في مسيرتها.