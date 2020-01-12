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شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الخال تنسحب من "ضرب الرمل".. و"الفن" يكشف السبب والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
ورد الخال
إنسحبت الممثلة اللبنانية ورد الخال من المشاركة في بطولة المسلسل السعودي "ضرب الرمل"، وذلك بحسب تصريحات صحفيه
وكشفت الخال أن سبب إنسحابها من بطولة المسلسل، هو إخلال الشركة المنتجة ببنود العقد الذي تم الإتفاق عليه عند توقيعها عليه، لذلك قررت الإنسحاب من المسلسل.
يُذكر أن المسلسل هو أول عمل درامي روائي مأخوذ من ثلاثية "ضرب الرمل"، للروائي محمد المزيني، وهي ملحمة تاريخية تتناول تحولات المجتمع السعودي خلال ثلاثة أجيال منذ عام 1956، مروراً بثمانينيات حتى العصر الحالي.
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