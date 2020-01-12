ورد الخال تنسحب من "ضرب الرمل".. و"الفن" يكشف السبب

الأحد 12 يناير 2020

ورد الخال Advertisements

إنسحبت الممثلة اللبنانية ​ورد الخال​ من المشاركة في بطولة المسلسل السعودي "​ضرب الرمل​"، وذلك بحسب تصريحات صحفيه



وكشفت الخال أن سبب إنسحابها من بطولة المسلسل، هو إخلال الشركة المنتجة ببنود العقد الذي تم الإتفاق عليه عند توقيعها عليه، لذلك قررت الإنسحاب من المسلسل.

يُذكر أن المسلسل هو أول عمل درامي روائي مأخوذ من ثلاثية "ضرب الرمل"، للروائي محمد المزيني، وهي ملحمة تاريخية تتناول تحولات المجتمع السعودي خلال ثلاثة أجيال منذ عام 1956، مروراً بثمانينيات حتى العصر الحالي.