أصالة ترد على إتهامها بسرقة فكرة كليب "شامخ"

الأحد 12 يناير 2020

الفنانة السورية أصالة

أكدت الفنانة السورية ​أصالة​ أنها كانت تتوقع نجاح أغنيتها الخليجية الجديدة "شامخ"، قائلة: "لأنني كنت جريئة للغاية في الأداء التمثيلي خلال تصويرها توقعت نجاحها".

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وعن إقتباس كليب الأغنية من كليب Dear Society، للفنانة الأميركية ماديسون بير، قالت أصالة في تصريحات صحفية، إن "ذلك الأمر لم يؤذ أحداً لذلك لا توجد مشكلة، ولا أعتقد أن التشابه سيضايق أحداً".

كما كشف أصالة أنها ظلت تبكي بحرارة شديدة، خلال تصوير الأغنية، ولكنها رفضت الحديث عن سبب بكائها، وأضافت: "أنا أحب البكاء دائماً".

يُذكر أن أغنية "شامخ" من كلمات كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي.