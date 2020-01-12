شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يحقّق رقماً قياسياً في السعودية والان مع التفاصيل

الأحد 12 يناير 2020 تامر حسنى حقّق الفنان المصري ​تامر حسني​ رقماً قياسياً في واحدة من أقوى حفلاته في مدينة جدة ب​السعودية​، وذلك بحضور 40 ألف شخص.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغاني حسني، فقدّم 20 أغنية متنوعة بين الدرامية والرومانسية والأغاني الخفيفة على مدار ساعتين. Advertisements ومنها "حلو المكان"، "ريح بالك"، "عيش بشوقك"، "كفاياك أعذار"، "كل مرة"، "يابنت الأيه"، "يانا يامافيش"، "انا ولا عارف"، "أخيرا"، "حلم سنين"، "تليفوني رن"، "بطلة العالم"، "ماتوصنيش"، "عمري ابتدى"، "ناسيني ليه، "ارجعلي"، ما يحرمنيش منك"، كما غنى "حلو المكان" أكثر من مرة بناءً على طلب الجمهور.

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