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شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يحقّق رقماً قياسياً في السعودية والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
تامر حسنى
حقّق الفنان المصري تامر حسني رقماً قياسياً في واحدة من أقوى حفلاته في مدينة جدة بالسعودية، وذلك بحضور 40 ألف شخص.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغاني حسني، فقدّم 20 أغنية متنوعة بين الدرامية والرومانسية والأغاني الخفيفة على مدار ساعتين.
ومنها "حلو المكان"، "ريح بالك"، "عيش بشوقك"، "كفاياك أعذار"، "كل مرة"، "يابنت الأيه"، "يانا يامافيش"، "انا ولا عارف"، "أخيرا"، "حلم سنين"، "تليفوني رن"، "بطلة العالم"، "ماتوصنيش"، "عمري ابتدى"، "ناسيني ليه، "ارجعلي"، ما يحرمنيش منك"، كما غنى "حلو المكان" أكثر من مرة بناءً على طلب الجمهور.
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