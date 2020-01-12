القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في حفل جماهيري كبير، بيع عود المطرب الكبير رابح صقر بمليون ريال سعودي، خلال مزاد علني أقيم على الهواء مباشرة على مسرح الفنان محمد عبده بالرياض ضمن موسم "شتاء الرياض".
واستقبل الجمهور السعودي صقر بحفاوة كبيرة، مساء السبت، إذ أحيا حفلا غنائيا بعنوان "ليلة صقر الأغنية الخليجية"، وعلى هامشه أقيم المزاد على العود بعدما عزف عليه أهم أعماله، منها: "أنت ملك"، و"النجم البعيد"، و"على كيفك"، و"الصمت".
كما عزف صقر على العود أغنية للفنان عبدالمجيد عبدالله بعنوان "والله فاضي"، وغيرها من الأغاني الخالدة.
ووصف رابح العود بأنه "أصدق أصدقائي ورفيقي طوال مشواري الفني، وصنعت عليه أجمل الألحان والأغنيات التي دعمت روابط الود والحب بيني وبين جمهوري".
رابح صقر أحد أبرز مطربي السعودية والخليج العربي، ومنحه الجمهور والنقاد لقب "موسيقار الخليج"، لأنه يجمع بين موهبة الغناء والتلحين.
صقر بدأ مشواره الفني عام 1982، وقدم عددا كبيرا من الأغنيات الناجحة طوال مسيرته الفنية، من أبرزها: "ما هو أنت" و"ما عاد تسأل" و"هو هذا" و"صدقني" و"منتهى الرقة" و"باين عليك" و"سهرتنا" و"غرام الأطفال".
كانت هذه تفاصيل خبر عود رابح صقر بمليون ريال سعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.