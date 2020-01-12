عود رابح صقر بمليون ريال سعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في حفل جماهيري كبير، بيع عود المطرب الكبير رابح صقر بمليون ريال سعودي، خلال مزاد علني أقيم على الهواء مباشرة على مسرح الفنان محمد عبده بالرياض ضمن موسم "شتاء الرياض".

واستقبل الجمهور السعودي صقر بحفاوة كبيرة، مساء السبت، إذ أحيا حفلا غنائيا بعنوان "ليلة صقر الأغنية الخليجية"، وعلى هامشه أقيم المزاد على العود بعدما عزف عليه أهم أعماله، منها: "أنت ملك"، و"النجم البعيد"، و"على كيفك"، و"الصمت".





كما عزف صقر على العود أغنية للفنان عبدالمجيد عبدالله بعنوان "والله فاضي"، وغيرها من الأغاني الخالدة.

ووصف رابح العود بأنه "أصدق أصدقائي ورفيقي طوال مشواري الفني، وصنعت عليه أجمل الألحان والأغنيات التي دعمت روابط الود والحب بيني وبين جمهوري".

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رابح صقر أحد أبرز مطربي السعودية والخليج العربي، ومنحه الجمهور والنقاد لقب "موسيقار الخليج"، لأنه يجمع بين موهبة الغناء والتلحين.

صقر بدأ مشواره الفني عام 1982، وقدم عددا كبيرا من الأغنيات الناجحة طوال مسيرته الفنية، من أبرزها: "ما هو أنت" و"ما عاد تسأل" و"هو هذا" و"صدقني" و"منتهى الرقة" و"باين عليك" و"سهرتنا" و"غرام الأطفال".



