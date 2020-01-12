“يا قلبي توب”.. بلقيس تناشد قلبها

Jan 12, 2020
أطلقت النجمة بلقيس أغنية جديدة بعنوان “يا قلبي توب” على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب. وهي من كلمات رامي الهادي، الحان علي سالم، توزيع تراث نمير، هندسة صوت وماسترنك سامر سالم.
الأغنية رومانسية تضمنت مناشدة بلقيس لقلبها بأن لا ينبض بالحب بعدما نصحته عدة مرات. وتقول: “مليت انصحك ما نفع/جم مرة كتلك كافي/تذكر حياتك من جنت/وحدك وبالك صافي”.
وفي مقطع آخر تتحدث بلقيس مع قلبها وتقول: “ليش انت ناوي تذلني/عنادك قرن رجعني/بس مرة لو تسمعني/وتنساهم”.
الأغنية درامية ملفتة يقول مطلعها: “يا قلبي توب من العشك … مو تعبوك هواية.. جم مرة كتلك لا تحب … تمشي عكس وياية.. بيدك تجيب همومك.. وبحزن يخلص يومك..تبقى انت حاير دومك.. مو كافي”.
أما الكليب أتى على شكل “كرتون”، حيث ظهرت بلقيس يشخصية كرتونية مجسدة الفكرة المبتكرة والملفتة. فريق عمل الفيديو انتاج ماغشوت برودكشينز، مدير الإنتاج رزان المفلح. رسمة بلقيس شامخ البلوي، موشن جرافيك عمير النعيمي واخراج الوجد الفايز.
آخر حفلات بلقيس في “ليوا” في أبو ظبي اليوم الاربعاء في الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري، حيث التقت جمهورها في حفلة قمت خلالها أجمل الاغنيات.
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