"ملكة إنستغرام" وابنتها.. شبهٌ يوقف حركة المرور ويذهل المتابعين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أذهلت المليونيرة السنغافورية جيمي تشوا (45 عاما) مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بصورة لها مع ابنتها البالغة من العمر (21 عاما).

وتألقت تشوا وابنتها كاليستا بفستانين قصيرين متطابقين، إلا أن الأمر الذي لفت الانتباه أن الاثنتين بدتا وكأنهما "توأمتان" وليس أما وابنتها على الرغم أن الفارق العمري بينهما 24 عاما.

وتشابهت مضيفة الطيران السابقة والملقبة بـ"ملكة إنستغرام" في سنغافورة وابنتها في اللياقة البدنية وشعرهما الناعم وحتى ملامح الوجه، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعد هذه الصور جزءا من الاحتفال بعيد ميلاد كاليستا الحادي والعشرين؛ إذ ارتدت الاثنتان الأم وابنتها فستانين متتطابقين باللون الوردي وسارتا في شوارع المدينة الصاخبة لالتقاط الصور وتوقفت حركة المرور بسبب هيئتهما والشبه الكبير بينهما.

وقامت جيمي بتوثيق نزهتهما واحتفالهما عبر قناتها على "يوتيوب" والتي بينت ناطحات السحاب الشاهقة في سنغافورة ومحلات الأزياء الفخمة.

واجتذب الفيديو العديد من التعليقات والتي أشارت إلى فارق العمر بينهما، وقالت متابعة: "يا لها من ابنة جميلة - وتبدو مثل أختها الكبرى! يا إلهي".

وقال آخر: "تبدو جيمي صغيرة للغاية فإذا لم أكن أعرف بالفعل، فكنت سأفترض أن كاليستا أختها الصغرى".

Advertisements

وأشار آخرون إلى أن الثنائي مثل توأمين في العشرينيات من عمرهما، وتعجبا من حقيقة أن جيمي أكثر من ضعف هذا العمر.

وفي العام الماضي، شاركت جيمي روتينها للعناية بالبشرة؛ إذ كشفت عن الزيوت العطرية وعلاجات الوجه كسلاح سري للحفاظ على مظهرها الشبابي.

وقالت: "أستخدم زيت الورد في مستحضرات العناية بالبشرة حيث يعمل على الشباب والإشراق، كما أنها تصنع صابون الاستحمام والأمصال الخاصة بها، معلنة أنها "لا تستطيع العيش بدون زيوت البرتقال واللافندر.

وتحافظ السنغافورية على مظهرها الشاب من خلال إنفاق ما يقرب من 8 آلاف جنيه إسترليني على مواد التجميل في الشهر، بما في ذلك الشعر والأظافر والتدليك وعلاجات الوجه والعلاج بالتبريد مرتين أسبوعيا للحفاظ على جسدها.

واجتذبت جيمي تشوا عناوين الصحف العالمية عندما تزوجت المليونير الإندونيسي نورديان كواكا بعد لقائهما سويًا أثناء سفره في درجة رجال الأعمال عندما كانت مضيفة طيران، وبعد طلاقها من كواكا في عام 2011 طالبت تشوا بأكثر من 187 ألف جنيه إسترليني في الشهر كنفقة.