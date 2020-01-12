وفاة الفنان البحريني علي الغرير عن عمر 47 عاما.. آخر تغريداته "مؤثرة"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي الفنان البحريني علي الغرير اليوم عن عمر ناهز الـ 47 سنة، وذلك إثر سكتة قلبية حادة.

وكانت آخر تغريدات الفنان البحريني على "تويتر"، تقديم تعزيته للشعب العماني برحيل السلطان قابوس، إلا أن الموت لم يمهله كثيرا.

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تأثرهم بخبر الوفاة المفاجئ، مقدمين عبر وسم "علي_الغرير" تعازيهم لأهل الفنان الراحل، مؤكدين على حبهم لفنه وتمثيله.

ويعد علي الغرير من الفنانين القلائل الذين تربطهم علاقة قوية مع جميع نجوم الوسط الفني والإعلامي.

كما يعد الغرير من أشهر الممثلين في البحرين والخليج العربي من خلال أدواره الكوميدية في العديد من المسلسلات التلفزيونية ومن أبرزها مسلسل سوالف طفاش.

ويلقى الغرير شهرة كبيرة لدى الأطفال من خلال الأدوار الكوميدية التي أداها في مسلسلات وأفلام "سواف طفاش" بمعية الفنان خليل الرميثي؛ إذ شكلا ثنائيا محبوبا ومميزا.

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يشار إلى أن الفنان الغرير من مواليد الـ 30 من سبتمبر 1972م، ودخل عالم التمثيل منذ أن كان في الثامنة عشرة من عمره من خلال مسلسل "رحلة العجائب" في العام 1990م.

وشارك الغرير في أكثر من 50 مسلسلا بحرينيا وخليجيا خلال مسيرة امتدت حوالي 30 عاما، وكان آخر أعماله مسلسل "قديمك نديمك"، "ناوي المرتاحين"، وبأدواره الدرامية في "دمعة عمر"، "سعدون"، "قيود الزمن".

كما كان له ظهور مسرحي من خلال عدة مسرحيات محلية وخليجية، أبرزها عنبر و11 سبتمبر، وناسة، صرخة الرعب.

وشارك أيضا في التمثيل السينمائي عبر عدد من الأفلام التي عُرضت في دور السينما بالبحرين والخليج وكان أبرزها "سوالف طفاش: جزيرة الهلامايا" في العام 2016، و "طفاش والأربعين حرامي" في 2017، وآخرها "طربال رايح جاي" في العام 2018.