هكذا أعلن نجوم عروس بيروت عن بدء تصوير الموسم الثاني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ التحضيرات الفعلية لمسلسل عروس بيروت في موسمه الثاني قد بدأت بالفعل، إذ نشر نجوم المسلسل قبل ساعات عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً إنستغرام، صوراً لهم من أثناء التحضيرات معنونين كل ذلك تحت جملة "تحضيرات عروس بيروت 2".

وكانت النجمة اللبنانية كارمن بصيبص، والتي تلعب دور ثريا في المسلسل قد وصلت إلى تركيا برفقة عددٍ من النجوم منهم زميلتها ومواطنتها النجمة رانيا سلوان التي تلعب دور "داليا"، للبدء في التصوير والذي من المتوقع أن يكون خلال اليومين القادمين، إذ نشرت لها صورةً عبر خاصية الستوري، تظهر فيها النجمة وهي تجري بروفات الشعر والمكياح للشخصية التي تقدمها.

كما قامت رانيا سلوان بنشر صورٍ لها تجمعها بالطفل زياد علي الذي يلعب دور "أمير"، وهما يقومان بالتحضير للعمل، إلى جانب نشر صورٍ تجمع زياد بكلٍ من النجمين طلال الزعبي، وماري تيريز معروف واللذين سيكون لهما دورٍ كبير، بل ومحوري في الأحداث القادمة من المسلسل.

إضافةً إلى ذلك، زاد النجمين جو طراد صاحب شخصية "خليل" في المسلسل، وفارس ياغي والذي يلعب دور شخصية "هادي"، صورةً لهما وعلق عليها جو قائلاً: "أيام بيروت الأخيرة قبل ما نبلش الموسم التاني من مسلسل عروس بيروت"، في إشارةٍ إلى أنهما سيلحقان ببقية النجوم في إسطنبول لاستكمال التصوير.

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وكان من المتوقع أن ينتقل التصوير من تركيا إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في خطوةٍ لتخفيف الأعباء المالية للعمل، إذ جرى تصوير أكثر من 90%من مشاهد المسلسل في موسمه الأول في العاصمة التركية إسطنبول، خصوصاً وأنَّ الموسم الثاني ربما سيمتد لـ 100 حلقة، إلا أنَّ تلك الخطوة يبدو أنها لم تتأكد حتى الآن، خصوصاً في ظل إعلان النجوم مغادرتهم بيروت.

يذكر أن مسلسل "عروس بيروت" هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "عروس إسطنبول" والذي بدأ عرضه في عام 2017 واستمر لثلاثة مواسم انتهت الصيف الماضي محققا نجاحا جماهيريا كبيرا، ولعب دور البطولة فيه كل من النجم أوزجان دينيز بدور "فاروق" والنجمة أصلي أنفر بدور "ثريا".

وأنهى "عروس بيروت" حلقته الأخيرة من موسمه الأول، على مشهد يجمع الأخ الشقيق لـ "فارس" ظافر العابدين، والأخ غير الشقيق له، وهما يصافحان بعض ويتوعدان "فارس" بالانتقام منه، كل حسب دوافعه وهو ما يضع الموسم الثاني من المسلسل أمام تحدٍ لأخذ الأحداث إلى مسار آخر، وإضافة المزيد من التشويق لأحداثه.