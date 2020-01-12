شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشهد لا تنساه كريمة مختار فى فيلم "الحفيد" مع عبد المنعم مدبولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الثالثة لوفاة الفنانة كريمة مختار التى تألقت فى العديد من الأدوار التى قدمتها خلال مشوارها الفنى سواء فى السينما أو الدراما أو المسرح وعلى مدار 57 عاما هى عمر رحلة كريمة مختار فى مسيرتها الفنية، وبرعت فى تجسيد دور الأم التى تألقت فيه بشدة، ومن الأفلام التى لم ننساها للراحلة فيلم "الحفيد" التى قدمته مع الفنان عبدالمنعم مدبولى ونور الشريف وميرفت أمين ومحمود عبد العزيز ومنى جبر.

وفى لقاء لها على شاشة التليفزيون المصرى مع المذيعة نهال كمال وجهت لها سؤال عن المشهد التى لم تنساه فى العمل فقالت : عندما كنت اشترى الفراخ مع الفنان عبدالمنعم مدبولى لابنتنا بعد ولادتها حيث كنت أطلب من البائع رقم كبير ونظرة مدبولى فى ذلك الوقت للفراخ كانت مرعبة بسبب خوفه من الحساب، هذا المشهد لم أنساه خاصة أنه كان يحمل طابع كوميدى .

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فى عام 1974 قدمت كريمة مختار شخصية "زينب" فى فيلم "الحفيد"، زوجة "حسين" الفنان عبد المنعم مدبولى وأم ميرفت أمين ومنى جبر ودينا عبد الله، والتى كانت تتدخل دائماً فى حياة ابنتها لتخالف اتفاقها مع زوجها بعدم الإنجاب، مما يتسبب فى انفصال ابنتها ميرفت أمين عن زوجها نور الشريف، كما تصور شخصية زينب، نمط الأم المصرية المدبرة التى تسير بيتها بالتدبير والحكمة، كما قدمت فى الفيلم نفسه نمط للحماة الواعية التى لديها كلمة مسموعة لدى أزواج بناتها.







الفنانة كريمة مختار



كريمة مختار

كانت بدايات كريمة مختار من خلال برنامج الأطفال الإذاعي الشهير "بابا شارو" في فترة الخمسينات، ومن خلاله اشتهرت كصوت إذاعي مميز يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر أثير الإذاعة، حتى عرض عليها المشاركة في بعض الأفلام السينمائية إلا أن أسرتها رفضت ذلك العرض، فاقتصر عملها على الإذاعة حتى سنحت لها الفرصة مرة أخرى بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش عام 1958 والذي سهل لها المشاركة في فيلم "ثمن الحرية". وترجع أصولها العائلية إلى مدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط.