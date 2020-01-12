شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشكر جمهور السعودية ويصف حفل جدة بـ"أجمل حفلات العمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النجم تامر حسنى، حفلته فى مدينة جدة بالمملكة السعودية، بأنها واحدة من أجمل حفلات العمر، مقدما الشكر لجمهور السعودية وجمهور الحفل، الذى أقيم أمس، السبت، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.



تامر حسنى

ونشر حسنى، عبر حسابه على انستجرام، خلال غناءه مع جمهور الحفل، صحبها بتعليق: "من أجمل حفلات العمر السعودية جدة، ألف ألف ألف شكر جمهور السعودية العظيم".

فى واحدة من أقوى حفلات السعودية، يواصل النجم تامر حسنى ضرب الأرقام القياسية فى حفلاته الغنائية بحضور ما يقرب من 40 ألف بحفله الغنائى بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغانى نجم الجيل حيث قدم 20 أغنية متنوعة بين الدراما والرومانسى والأغانى الخفيفة على مدار ساعتين، بدأها بأغنية "حلو المكان" التى حققت 30 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

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وحرص عدد من الجاليات العربية علي حضور الحفل الأضخم فى السعودية حتى الأن، وتفاعلوا مع نجم الجيل الذى أشعل المسرح بأغانى حلو المكان، ريح بالك، عيش بشوقك، كفاياك أعذار، كل مرة، يابنت الإيه، يانا يامافيش، أنا ولا عارف، أخيرا، حلم سنين، ريح بالك، تليفونى رن، بطلة العالم، ماتوصنيش، عمر اتكتب، ناسينى ليه، ارجعلى، ما يحرمنيش منك، كما قام بغناء "حلو المكان" بناءً على طلب الجمهور.





يذكر أن النجم تامر حسنى يُعرض له حاليا فيلمه الجديد "الفلوس"، والذى تخطى 27 مليون جنيه داخل مصر فقط، بالإضافة إلى تحقيقه إيرادات بلغت 120 مليون جنيه على مستوى الوطن العربى، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.















