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شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراند تشارك فى حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من محبي و عشاقي الموسيقي و الغناء إقامة حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 و المقرر إقامتها في26 يناير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث يعد الحفل واحد من أهم الحفلات الفنية في العالم و يحضره عدد هائل من نجوم الغناء في العالم .
اريانا جراند (1)
وأعلن القائمون علي حفل Grammy لعام 2020 أن النجمة العالمية إريانا جراند ستشارك بالحفل.
ومن المقرر أن تقدم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة و هو الخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة ، حيث تمتلك جراند نجمة "Thank U، Next" شعبية جارفة بشتي أنحاء العالم .
اريانا جراند (2)
يذكر أن النجمة الشابة إريانا جراند بدأت حياتها المهنية عام 2008 ، و بفضل موهبتها الفريدة تحولت لواحدة من أهم و أشهر نجمات الغناء في العالم ، لم يعرف الكثير من محبي إريانا جراند أن في العاشرة من عمرها شاركت في "مؤسسة جنوب فلوريدا للأطفال " ، وتقوم هذه المؤسسة بمساعدة مجموعة من الشباب الذين يهتمون بالغناء كما شاركت بسلسلة طويلة من الأعمال الخيرية ، و تقوم أيضاً بجمع الأموال الخيرية ، و من أبرز الأغنيات التي قدمتها إريانا " thank u, next " و "side to side " و "break up with your girlfriend, i'm bored " و "rings 7" و " break free" و "the way"، وغيرها .
اريانا جراند
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