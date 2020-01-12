شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم يجمع بين محمد رمضان وسعد لمجرد بعد "إنساى".. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجمان محمد رمضان و سعد لمجرد، عن مفاجأة خلال حفلهما فى دبى،وهى التحضير لفيلم جديد يجمعهما سويا.

وقال سعد لمجرد خلال حفله الذي أحياه برفقة محمد رمضان وسط حضور جماهيري ضخم: " فاكر وعدنا للجمهور إن شاء الله فيلم سينمائي جديد يجمعنا سويًا ويتم التحضير له حاليًا".

وقابل الجمهور المفاجأة بعاصفة من الترحيب والهتافات.

و قال محمد رمضان:" صديق العمر حبيبي وأخويا ولو الروح دي موجودة جوه الفنانين هيبقى فى 10 آلاف انساي وهتطلع 10 آلاف أغنية أطيب قلب في العالم و فيلم بأذن الله مع بعض".

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وأشعل النجمان محمد رمضان وسعد لمجرد، المسرح بمركز التجارة العالمى بدبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، أول أمس الجمعة حيث قاما بغناء عدد من أغانيهم، وسط آلاف من الجمهور، والتى من ابرزها أغنية "إنساى"، تم تصويره بطريقة الفيديو كليب وحقق نجاحا جماهيرا كبيرا، حيث تخطت نسب مشاهدته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب عشرات الملايين.

ونشر النجم محمد رمضان، مجموعة صور من الحفل.

وقال فى تعليقه عليها: "الحمد لله كانت أجمل حفلة مع أخويا وصديق عمرى سعد لمجرد.. أقوى حفلة فى دبى.. ثقة فى الله نجاح".

كان محمد رمضان قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته التى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "رايحين نسهر"، وأخرجها محمد سامى، والذى يتعاون معه هذا العام فى مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث يتولى محمد سامى تأليفه وإخراجه، من إنتاج شركة سينرجى، ليشهد هذا العمل ثالث تعاون بينهما فيما يتعلق بالسينما والدراما بعدما قدما الاثنان معا مسلسل "الأسطورة"وفيلم "شد أجزاء".