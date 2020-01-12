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يتلقى المطرب إيهاب توفيق عزاء والده، مساء اليوم الأحد، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب مباشرة.
وكانت اجراءات الدفن قد تأخرت عدة مرات، بسبب إصرار النيابة على تشريح الجثمان بمعرفة فريق من خبراء الطب الشرعي، ورفض توفيق المساس بجسد والده، وتدخل نقيب المهن التمثيلية أٍشرف ذكي لدى النائب العام المصري وتمكن من الحصول على تصريح بالدفن، ورفضت النيابة العامة إغلاق ملف القضية لحين ورود تقرير الخبراء الذي سيكشف السبب الحقيقي للحريق، وهل هناك دافع جنائي وراء وفاة الفقيد أم لا.
يذكر أن إيهاب توفيق أدلى بأقوال مبدئية بصفته مالك الفيلا وشاهد عيان كان متواجدا اثناء اندلاع، وأكد أنه من المرجح حدوث ماس كهربائي في المدفأة الخاصة بغرفة والده، التي اشتعلت أولا وتسببت في وفاته دون أن يتمكن من إنقاذه.
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب توفيق يتقبل العزاء في والده والنيابة لم تغلق ملف القضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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