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يشهد رمضان 2020، عودة الفنانتين نبيلة عبيد ونادية الجندي إلى الشاشة الصغيرة، بعد غياب 5 سنوات الأولى و8 للثانية، وبعد منافسة محتدمة استمرّت طيلة فترة الثمانينيات.
الفنانتان بدأتا استعداداتهما للسفر إلى بيروت منتصف الشهر الجاري، لبدء تصوير مسلسل "نساء من ذهب" الذي سيعرض في رمضان المقبل.
وسترافق الفنانتين الممثلة سميحة أيوب والممثلة هالة فاخر اللتان ستشاركانهما أيضاً بطولة المسلسل، الذي سيضمّ عدداً كبيراً من ضيوف الشرف، إذ سيشارك نجم واحد على الأقل في كل حلقة.
وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي والفكرة مقتبسة عن المسلسل الشهير desperate housewives، وهو من كتابة الثلاثي أمين جمال، وإبراهيم محسن، وأحمد أبو زيد، ويتولى مهمة الإخراج وائل إحسان ومن المقرر عرضه في ماراثون دراما رمضان 2020 على فضائية MBC.
يذكر أن الفنانتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، تنافستا طوال فترة الثمانينيات على لقب نجمة مصر الأولى، لم يسبق لهما أن تعاونتا في أي عمل فنّي، ويأتي تعاونهما اليوم ليعيدهما إلى الشاشة بعد غياب طويل.
يبقى أن نذكر أنّ الفنانة لبلبة رفضت الانضمام إلى المسلسل، فحلّت بدلاً منها الفنانة هالة فاخر.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا هو المسلسل الأجنبي الذي ستلعب نبيلة عبيد ونادية الجندي بطولته في رمضان 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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