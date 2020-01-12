إصابة شاهيد كابور أثناء التصوير

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أصيب الممثل شاهيد كابور في أثناء تصوير فيلمه القادم جيرسي، وقال مصدر مقرب من الإنتاج، إن شاهيد كان يصور بعض المشاهد لفيلم الكريكيت وهو نسخة جديدة من فيلم تشانديجارف وخلال تسديدة أصابته الكرة بقوة.

وبحسب المصدر كان شاهيد يلعب بشكل جيد ويتدرب قبل تسديدته، عندما جاءت الكرة بشكل غير متوقع وضربته على الشفة السفلية وفتحت جرح كبير حيث بدأ الدم يتدفق”، وبعد الاصابة مباشرة تم نقل الفنان على الفور للعلاج وتلقي العلاج اللازم.

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ولن يقوم الممثل بالتصوير خلال الأيام القليلة المقبلة لأنه يعاني من أصابتها بالشفة السفلية الشديدة وكدمات، وأضاف المصدر أنه سيستأنف التصوير بعد أن ينحسر التورم ويشفى الجرح.

يروي فيلم جيرسي قصة لاعب كريكيت موهوب ولكنه فاشل، يقرر العودة إلى الميدان في أواخر الثلاثينيات من عمره مدفوعًا بالرغبة في تمثيل فريق الكريكيت الهندي وتحقيق رغبة ابنه في الحصول على قميص كهدية.

يقوم بإخراج النسخة الهندية من الدراما الرياضية جوتام تينانوري، الذي الفيلم الأصلي عام 2019، وقام ببطولته ناني في المقدمة. من المقرر إصدار النسخة الهندية من جيرسي ، بطولة شاهيد كابور، في 28 أغسطس 2020.