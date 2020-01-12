بشرى تكشف عن شرطها قبل حضورها حفل زفاف محمود العسيلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري محمود العسيلي بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبداللطيف في أحد فنادق القاهرة الكبرى، مساء الجمعة 10 يناير.

الفنانة بشرى حرصت على حضور حفل الزفاف، لكنها كشفت أنها حضرت الحفل بشرط واحد، ووافق محمود العسيلي على تنفيذه.

بشرى نشرت صورة جمعتها بالعسيلي وعروسه، على حسابها الخاص على “انستجرام”، وعلقت بقولها: “ألف مبروك لأخويا و صاحبى محمود العسيلى على زفافه على عروسته”.

وأضافت: “شرط حضورى الفرح إن محمود لازم يعملى أغنية جديدة على ذوقه بعد شهر العسل وهو وافق ...انا بشهدكم كلكم عليه لو منفذش الاتفاق”.

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يذكر أن حفل الزفاف قد شهد حضورعدد من نجوم الفن ومنهم السيناريست تامر حبيب، ميس حمدان، واختارت العروس لها فستان أبيض قصير.

هذه هي الزيجة الثالثة للعسيلي،والذي تمنى أن تكون الأخيرة، وقد احتفل الفنان بعقد قرانه منذ أيام قليلة بحضور الاقارب.

الفنان المصري كتب معلقا عبر حسابه الخاص: «تبات ونبات، الفستان الأبيض، إحساسك ايه النهارده، الليلة وأخيرا فرحة، أغاني عملتها من اول ما ابتديت لغاية النهارده باتكلم فيها عن العيلة و الاستقرار و الحب و العيال».

وأضاف: «كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بأحلم إني أعيشها و فعلا حاولت في تجربتين جواز إني اشوف الحياة اللي أنا باحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين مانجحوش.. والفشل مش لازم يكون معناه ان حد وحش..لا.. هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب».

وتابع: «الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها فهي الاستمرار في الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة وخلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس وهافضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي وباتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إني أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابته».