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شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الفنان البحريني علي الغرير ؟! والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
فارق الحياة اليوم الأحد الفنان البحريني علي الغرير، عن عمر ناهز الـ52، إثر سكتة قلبية مفاجئة .
والفنان الغرير الذي كان يكنى بلقب "طفاشوه" من مواليد 30 سبتمبر 1968م، وهو ممثل بحريني إشتهر بأدواره الكوميدية، ومع ذلك فانه يستطيع ان يلعب العديد من الأدوار المختلفة.
بدأ الغرير نشاطه الفني في العام 1990 بعمل تلفزيوني حمل أسم رحلة العجائب قبل ان يشارك في نفس العام بعملين مسرحيين هما اليس في بلاد العجائب، وجحا والأرض، حيث أبدع في أعماله الفنية الأولى ليشارك بعدها بالعشرات من الأعمال الدرامية والمسرحية حيث بلغت عدد أعماله الدرامية 51 عملاً وأعماله المسرحية 13 عملاً .
وفي العام 2003، إقتحم الفنان الراحل المجال السينمائي حيث شارك في خمسة أعمال سينمائية هي زائر وحنين وسوالف طفاش وطفاش والأربعين حرامي وطربال رايح جاي .
وقد حزن الوسط الفني البحريني والخليجي والعربي على رحيل الفقيد وعبر الفنانون والممثلون عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن عميق حزنهم .. مؤكدين أن رحيل الفقيد مثل خسارة كبيرة للفن البحريني والعربي .
تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة والهم اهله وذويه الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون .
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