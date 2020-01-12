شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وفاة الفنان علي الغرير إثر سكتة قلبية والان مع التفاصيل

الأحد 12 يناير 2020 توفي الفنان البحريني علي الغرير اليوم الأحد، جراء إصابته بسكتة قلبية، حسب ما أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل في البحرين والعالم العربي عن تأثرهم بخبار الوفاة المفاجئ، مقدمين عبر وسم "علي_الغرير" تعازيهم لأهل الفنان الراحل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وفاة الفنان علي الغرير إثر سكتة قلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.