هذه الأحداث الكبرى سيشهدها العالم في المستقبل

متابعة بتجـــــــــــرد: من منّا لا يتمنى أن يعرف ماذا سيحدث في المستقبل، سواء على المستوى العام أو الشخصي؟ وعلى الرغم من إيمان البعض، بأن ذلك لا يمكن أن يحدث أبداً، إلا أن هناك أحداثاً كبرى يمكن أن تشاهدها في المستقبل، القريب أو البعيد.

أحداث تتنوَّع بين علمية ومناخية، تعرّفوا إليها.

بناء أول مستعمرة على المريخ

عام 2023، تسعى شركة الفضاء الهولندية “مارس ون”، إلى نقل 4 من البشر للعيش على كوكب المريخ. وذلك لبناء أول مستوطنة دائمة خارج كوكب الأرض، في تاريخ البشرية.

وُصفت هذه الخطوة، بأنها القفزة الكبيرة المقبلة للبشرية. وسيتم إرسال 4 رواد فضاء إضافيين إلى المحطة، التي تعمل بالطاقة الشمسية سنوياً بدءاً من عام 2025 وصاعداً، ولن يتمكنوا من العودة على الإطلاق.

العملات الرقمية تغزو العالم

في السنوات الـ10 المقبلة، يتوقَّع خبراء الاقتصاد في العالم، أن تبرز أكثر أهمية العملات الرقمية، مثل بتكوين وغيرها من العملات الإلكترونية.

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توقعا أيضاً أنها ستنتشر بشكلٍ أكبر في العالم، لتأخذ مساحةً واسعةً من التعاملات المادية بين البشر.

أزمة المصادر الحيوية

سكان كوكب الأرض في تزايدٍ مستمر، وتتوقّع الأمم المتحدة وصول عدد سكان الكوكب إلى نحو 3 مليار نسمة بحلول عام 2030. ويتوقّع الخبراء، أن يحدث نتيجة هذه الطفرة السكانية، مشاكل بالنسبة إلى المصادر المهمة للحياة.

وتقول بعض الدراسات، إنه بالتزامن مع الزيادة السكانية العالمية، يشهد الكوكب نقصاً في الموارد الطبيعية الأساسية، أبرزها النفط والمياه الصالحة للشرب. وبسبب هذه المشكلة، من المتوقّع أن يزداد أعداد الفقراء حول العالم.

كارثة غرق المدن الساحلية

صحيح أن العالم ينتظر عدداً كبيراً من الابتكارات والمنافع التكنولوجية في المستقبل. لكن الخبراء يقولون إن “كوكب الأرض سيشهد، بعد نحو 30 عاماً، فترةً من أخطر الفترات، التي تؤثر سلباً على أي كائن حي يعيش على الكوكب”. ومن المتوقّع أن يتجاوز عدد سكان الأرض 9 مليارات نسمة في ذلك التاريخ.

من جهتها، تؤكد الأمم المتحدة، على أنه “ليس علينا فقط التعامل مع النقص الشديد في الغذاء والمياه والطاقة، بل علينا أيضاً مكافحة الانهيار المنهجي للحياة البحرية العالمية، نتيجةً للصيد الجائر والتلوث. هذا في حد ذاته من شأنه تسريع تغيُّر المناخ عالمياً، وسيؤدي إلى انهيار العديد من النظم الإيكولوجية غير البحرية”.