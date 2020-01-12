تعرفوا إلى أبرز خصائص تصميم “فيسبوك” بحلته الجديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد الإعلان عن التصميم الجديد لموقع فيسبوك خلال مؤتمر المطورين الذي عقد في شهر أبريل 2019، بدأت شركة فيسبوك، منح بعض مستخدميها إمكانية الوصول إلى التصميم الجديد للموقع.

التصميم الجديد يتميز بأنه أكثر تنظيماً من حيث الرموز والإشعارات، كما أن مستخدمي فيسبوك سيتمكنون، للمرة الأولى، من الوصول إلى هذا التصميم، إذا تظهر دعوة عند فتح الموقع لأول مرة تدعوك إلى تجربة التصميم الجديد باسم “فيسبوك الجديد”

كما أعلنت الشركة أنها بدأت في منح نسبة صغيرة من المستخدمين للوصول إلى شكل التصميم الجديد، إذ تعتزم الشركة قبل ربيع 2020 إلى إطلاق هذا التصميم الجديد على شكل أوسع.

التصميم يمتاز بأنه يعطي الخيار في استخدام خلفيات بيضاء وألوان ساطعة، أو خلفية داكنة على غرار ميزة “الوضع الداكن” التي أصبحت توفرها العديد من التطبيقات الأخرى.

هل يمكن العودة للتصميم القديم؟

إذا كنت ممن سمح لهم فيسبوك باستخدام التصميم الجديد، وأردت العودة مجدداً للتصميم القديم فإن هذا الأمر متاح، كما سمحت فيسبوك بالإبلاغ عن المشكلات التي تواجه المستخدم في التصميم الجديد وعرض رأيه بشكل حر.

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يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطور فيها شركة فيسبوك، شكل الموقع الأكبر في العالم للتواصل الاجتماعي، إذ يستخدمه نحو 2.5 مليار مستخدم نشط شهرياً، ويأتي هذا التصميم الجديد في محاولة من إدارة فيسبوك للتغلب على المشكلات التي واجهتها خلال الأعوام الماضية، بما في ذلك سياسة الخصوصية.

ما هي أزمة “الخصوصية” التي واجهتها “فيسبوك”؟

كانت فيسبوك واجهت الأزمة الأكبر منذ تأسيسها في 2004، عندما كشف خبير في تحليل البيانات بشركة “كامبردج أناليتيكا” البريطانية، عن وجود ثغرة رئيسية في نظام فيسبوك سمحت لهذه الشركة بجمع البيانات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم لهذا الموقع ،بدون إذنهم أو علمهم منذ عام 2014، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حتى اليوم.

“فيسبوك” توسع من خاصية التنبيهات للطوارئ

أعلنت شركة فيسبوك قبل عدة أشهر، أنها بصدد العمل على توسيع نطاق خاصية “التنبيهات المحلية”، للمساهمة في إنقاذ الحياة في أوقات الأزمات والطوارئ.

وهي الخاصية التي تتيح للمستخدمين، إبلاغ الأصدقاء بأنهم في أمان لدى حدوث طارئ، كما تمكّن أيضاً أصحاب الحسابات في الإدارات المحلية وخدمات كالشرطة، من توجيه رسائل تنشرها شبكة الاتصالات بعدها على نطاق أوسع.