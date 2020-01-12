سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 12 يناير 2020

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا نحو 90 جنيها، كما سجلت العملة الخضراء ارتفاعا على شاشة البنك المركزي لتسجل 45.20 جنيه للشراء و45.42 جنيه للبيع.



ورفع المركزي السوداني سعر الدولار بنحو 20 قرشا خلال اليومين الماضيين، بقيمة 10 قروش يوميا.

وسجل الدولار في البنك المركزي السوداني، أمس، 45.1 جنيه للشراء و45.3 جنيه للبيع.

ويفرض البنك المركزي السوداني سعرا محددا للدولار في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

وسجل هذا السعر، اليوم، 45.10 جنيه للشراء، و45.32 جنيه للبيع.

أما في السوق السوداء، فقد واصل سعر الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني مسجلا 90 جنيها.

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وبحسب وسائل إعلام سودانية، بدأت العملة الخضراء موجة صعودية جديدة في السوق السوداء نظرا لندرة المعروض، ووسط توقعات بأن يسجل الدولار مستويات أكبر عند 120 جنيها خلال 2020.

وبالأمس، أصدر البنك المركزي السوداني قررا بإلغاء سياسة تقييد السحب من حسابات عملاء البنوك عبر الصرّاف الآلي.

وبحسب صحيفة "الصيحة" السودانية، فإن السقف الذي كان محددا عند 20 ألف جنيه شهريا تم إلغاؤه واستعادة الوضع السابق بإمكانية سحب ألفي جنيه يومياً عبر الصرّاف الآلي بإجمالي 60 ألف جنيه شهرياً.

ويحتاج السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار لتجنب تفاقم أزمات اقتصاده، وترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.

سعر اليورو والإسترليني

وبحسب البنك المركزي السوداني، سجل سعر اليورو 50.26 جنيه للشراء مقابل 50.51 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 59.04 جنيه للشراء مقابل 59.34 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 98.33 جنيه، وسجل الإسترليني 115.25 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وزاد سعر الريال السعودي، وفق المركزي السوداني إلى 12.05 جنيه للشراء مقابل 12.11 جنيه للبيع، كما زدا الدرهم الإماراتي مسجلا 12.30 جنيه للشراء و12.36 جنيه للبيع، وزاد سعر الدينار الكويتي إلى 148.09 جنيه للشراء مقابل 148.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 23.80 جنيه، والدرهم الإماراتي 24.44 جنيه، والدينار الكويتي 258 جنيها.