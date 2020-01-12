نجمة ستار أكاديمي سكينة شيكاوي..غيرت اسمها وكشفت عن دخولها في غيبوبة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت أخبار الفنانة المغربية نجمة ستار أكاديمي سكينة شيكاوي، بموسمه الـ 11 للظهور والتداول وذلك بعد نشرها صورة مواطنتها الفنانة دنيا بطمة وإعلانها تأييدها والوقوف إلى جانبها.

وكانت شيكاوي نشرت منذ ما يقارب اليومين صورة بطمة معلقة بأنها تعرف دنيا بطمة الإنسانة والتي تمتلك قلبا طيبا وتساعد الكثيرين، وأضافت أن بطمة موهبة كبيرة، ويجب عدم التسرع بإصدار أحكام على الأشخاص بناء على الأقاويل، مستشهدة بحادثة وقعت معها.

وقالت الفنانة المغربية إنها سبق وكانت مخطوبة لشخص تحبه ويحبها، إلا أن إحدى البنات والتي كانت تربطها بها علاقة صداقة قامت بنقل أخبار كاذبة له عن ماضيها، ليقوم بتركها قبل الزواج؛ ما أدخلها بحالة نفسية سيئة، وجعلها تدخل بغيبوبة لمدة 10 أيام بسبب حالتها العصبية، وأضافت شيكاوي بأن شفاءها استغرق وقتا طويلا قبل أن يكتشف جميع من حولها ان كل ما نُقل عنها كان كذبا.

ورأى الكثيرون أن شيكاوي قررت استغلال قضية بطمة من أجل لفت الأنظار والعودة إلى الأضواء، لا سيّما أنها اختارت أن تدعمها وتؤيدها في ظل قضيتها الأخيرة؛ إذ إن بطمة قد تواجه حكما بالسجن يصل إلى 5 سنوات في حال ثبتت عليها تهم الابتزاز الإلكتروني، بعد كشف علاقتها بحساب "حمزة مون بيبي" على إنستغرام.

وتعد شيكاوي من القلائل الذين دعموا بطمة في هذه القضية الخطيرة، وعلق البعض أن هدف نجمة ستار أكاديمي من هذا الدعم هو مخالفة الأغلبية من أجل لفت الانتباه ليس أكثر.

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ويُشار إلى أن سكينة شيكاوي كانت شاركت في الموسم الـ 11 من برنامج المواهب ستار أكاديمي، والذي فاز فيه اللبناني مروان يوسف.

وغابت شيكاوي عن الأضواء لفترة طويلة، وعادت لتعلن أنها قررت تغيير اسمها ولوكها من خلال بوست عبر حسابها على إنستغرام، كشفت خلاله الفنانة المغربية أنها ستغير اسمها إلى ريماس المغربي، كما ظهرت في الصورة المرافقة للبوست بالشعر الأشقر، لكن سرعان ما عادت شيكاوي للون شعرها الأصلي.

هذا ولاحظ الجمهور التغير الكبير الذي طرأ على شكل شيكاوي منذ مشاركتها في برنامج المواهب ستار أكاديمي.