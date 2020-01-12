شكرا لقرائتكم محمد سامي للعربية.نت: لا يوجد نجم هو سبب نجاح عمل فني.. وأحضر لـ"قنبلة" مع السقا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتميز المخرج محمد سامي بمدرسة خاصة في الإخراج، قدمت النجوم بطريقة مختلفة وأكثر تأثيرا، مثل تامر حسني في مسلسل "آدم" وغادة عبد الرازق في مع "سبق الإصرار" و"حكاية حياة" ومحمد رمضان في "الأسطورة".. ومع ذلك لديه الكثير من المشكلات مع بعض النجوم ويدخل من آن لآخر في عداوات فنية.

وفي حواره مع "العربية.نت" تحدث سامي عن مسلسله الجديد "البرنس" مع محمد رمضان، وحقيقة خلافه مع بعض النجوم وكيف يصنع معادلته الخاصة بالسينما والتليفزيون.

محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر

*بدأت مع محمد رمضان تصوير مسلسلك الجديد "البرنس"، فما تفاصيله؟ ولماذا تصر أن يكون الاسم فيه تفخيم مثل "البرنس" أو "الأسطورة"؟

**مسلسل "البرنس" قمت بتأليفه قبل "الأسطورة"، ولا أحرص على فكرة فخيم اسم المسلسل أو بطله فاسم "البرنس" هنا ليس صفة، وإنما اسم شخصية البطل فهو يُدعى "رضوان البرنس"..

والعمل اجتماعي يناقش فكرة الأخوة وصراعاتهم، ومشكلات الحياة العائلية. فهو يتيم وإخوته ليسوا أشقاء، والعمل مستوحى من صفحة "بريد الجمعة" بجريدة الأهرام، حيث جاءتني الفكرة عندما قرأت عن صراع بين أشقاء حول حصيرة، ففكرت في العمل وكتبته وقتها منذ حوالي خمس سنوات.

*وماذا عن محمد رمضان بالعمل؟ وهل سيكون بطلا شعبيا أم يمتلك خارقة كما يظهر بمعظم أعماله؟

**بالعكس تماما لن تكون هناك قوة خارقة أو أي شيء متوقع، وفي "البرنس" سيظهر محمد رمضان بصورة جديدة، وأراهن أن الجمهور لم يشاهده بها لدرجة أني تحديت نفسي وأقرأ تاريخ محمد رمضان حتى لا أكرر أي مشهد قدمه من قبل.

محمد رمضان

*يتردد عن محمد رمضان خلال الكواليس أنه يتحكم بكل جزء في العمل فما ردك؟

**محمد رمضان فنان موهوب وقوي جدا، ولا يمكن إنكار ذلك، ولكنه معي لا يتدخل أبدا في العمل فلا يتدخل معي نهائيا، وهو فنان قوي بالفعل، ولديه أفكار جيدة وأحيانا نتناقش فيها وتلقى قبولا أو معارضة. ورمضان يتفهم ذلك ويدرك أن أي شيء يقوله المخرج بالتأكيد في صالحه وصالح العمل، ونفذنا هذه الطريقة في مسلسل "الأسطورة" وكان سعيدا جدا من نجاحه بعد تنفيذ كل الملاحظات بمنتهى الحب والتفهم.

*كيف كان التعامل مع النجم أحمد السقا في مسلسل "ولد الغلابة" وكيف حققت معه نجاحا دراميا هو الأبرز بالنسبة له؟

**أحمد السقا نجم كبير جدا وملتزم لأقصى الحدود، وهو ينصت لكلام المخرج والكبير والصغير، ويتعاون بتواضع مع الجميع، ولهذا خرج العمل بشكل مميز جدا، وربما لأن السقا يجسد شخصية صعيدي لأول مرة وكان العمل ثري جدا في كل شيء، لهذا كان نقلة كبيرة في الدراما للجميع.

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أحمد السقا

*لكن تردد أن هناك خلافات كبيرة دبت بينك وبين السقا بسبب فرضك بعض الأمور على السيناريو؟

**هذا غير صحيح وسمعنا الشائعات يتم تداولها بالفعل بشكل كبير، والسقا بنفسه لا يصفني إلا بقوله أني أخوه الصغير، والمفاجأة أننا نحضر لعمل آخر سيكون "قنبلة فنية"، والسقا نجم كبير ومستحيل أن تحدث بيننا أي خلافات، فأنا أوقره وأحترمه ولا يصح أساسا أن أقوم بفرض أي شيء.. وإذا بحثتم في الأمر ستجدون أن السقا قال بنفسه إن سبب النجاح تفكير محمد سامي، فالمشاهد يرى النجم ولا يرى المخرج، وهذا لن يصدر من نجم بيني وبينه خلافات بالطبع.

ولا أبالغ إن قلت إن السقا أكثر كلمة سمعتها منه خلال تصوير "ولد الغلابة" كانت كلمة "حاضر يا أستاذ" رغم نجوميته وكونه أكبر وأهم مني، وهذا طبع النجوم الكبار والمحترمين فهم يقدرون المخرج ويعلمون أن نجاحهم مرتبط بتعاونهم معه.

*يقال إنك مخرج تصنع العمل بمعادلة خاصة تراعي الجوانب الفنية والتجارية فما تفاصيل ذلك؟

**فعلا أنا لا أقدم العمل وفق التعليمات والقواعد العادية بل بحكم دراستي للتسويق بأميركا أتعامل مع المشروع الفني بأنه مشروع تجاري، يجب أن ينجح ويكون له تفاصيل مثل الهدف والمعنى والسعر، والمكان، وطريقة العرض، والمستهدف، وماذا يحتاج الجمهور أن يراه، وأدرس كل ذلك وأجيب على هذه الأسئلة قبل البدء في المشروع، ولهذا ربما يكون هناك تميز نوعي في أعمالي من وجهة نظر البعض، لأنها مبنية على أسس علمية وفنية.

*لك تصريح قلت فيه إنه لا يوجد نجم يكون سبب نجاح العمل فما معنى ذلك؟

**هذه حقيقة.. فلا يوجد أي نجم يحمل مسلسلا أو عملا فنيا بالكامل وحده، وهذا لا يعني التقليل من الفنان، وفي أميركا الفيلم أو المسلسل يعتمد على "المنتج الفني أو البروديوسر"، ولا يعتمد على النجم أو المخرج، وفي مصر مهما كان النجم كبيرا وتتبعنا تاريخه، سنجد أن له أعمالا تنجح وأخرى لا تنجح، مهما كانت شعبية الفنان، والسبب أن النجاح يتلخص في سببين: الأول المنتج الفني الذي ينفذ كل شيء، والسبب الثاني والأهم حينما يجد الجمهور موضوعا يمسه ويتفاعل معه، وفي حالة عدم وجود أحد السببين، يتعرض النجم مهما كانت شعبيته لسقوط العمل لا محالة.

*لماذا دائما يُقال إن هناك خلافات بينك وبين بعض الممثلات؟

**بالعكس أنا علاقتي قوية جدا بمعظم النجوم، ولكن هناك خلافات فعلا مع بعضهم مثل أي علاقة مهنية، مثل نسرين أمين التي كانت تغار من دور "شهد" الذي قامت به زوجتي مي عمر، وكان من الطبيعي أن يكون دور الحبيبة أو "شهد" أكبر من دور الأخت، الذي قامت به نسرين، ولهذا هي من قامت بفتح باب الكلام بما نشرته وهي لابد أن تفهم أنها ممثلة ليست نجمة وربما كومبارس.

*يوجد خلافات أيضا بينك وبين ياسمين صبري وغادة عبد الرازق؟

**ياسمين صبري عندما جلست معها وجدتها لا تتكلم بطريقة صحيحة، ويومها طلبت منها أن تذهب لعمل مسلسل آخر بدلا من "الأسطورة" الذي كانت ستشارك فيه، لكنها قررت المشاركة في الأسطورة.. وبعدها لم يعجبها الدور رغم أن الدور وافقت عليه هكذا منذ البداية. وأخيرا غادة عبد الرازق قامت بالاعتداء علي بالضرب بواسطة بلطجية، ولا يمكن أن يتم الصلح بيننا لأنها كادت أن تهدد حياتي.