أصالة تتعرض لهجوم شرس وتواجه اتهاماً بالسرقة

تعرّضت الفنانة أصالة إلى هجوم شرس بسبب فيديو كليب أغنيتها الجديدة "شامخ" الذى حقق حتى الآن 2 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب بسبب اتهامها بالاقتباس من فيديو كليب أجنبى بعنوان "Dear Society".

وجاء رد الفنانة أصالة على هذا الاتهام والهجوم الشرس بعد أيام قليلة من انفصالها من المخرج طارق العريان وهو الأمر الذى أحزنها بشكل أكبر على الرغم من نجاح الفيديو كليب الذى تراه الأفضل بالنسبة لها تمثيليًا وغنائيًا.

وقالت أصالة فى لقاء تليفزيونى لها خلال حفلتها الأخيرة التى أقيمت أمس: "طالما الفيديو كليب نال إعجاب الجمهور هذا هو الأهم بالنسبة لى وليس هناك مشكلة ما إذا كان الفيديو كليب مقتبساً من فيديو أجنبى أم لا".

Advertisements

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع من فيديو كليب "Dear Society" للمطربة الأمريكية ماديسون بير الذي قدمته العام الماضي، واتهم البعض أصالة بسرقة فكرة الكليب من تلك الأغنية.

قد يهمك أيضاً :