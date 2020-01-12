كندا حنا تأسف لوفاة الطفلة "بتول"

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""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت الممثلة كندا حنا عن صدمتها الموجعة لوفاة الطفلة السورية "بتول" بسبب تقليد مشهد انتحارها في مسلسل "خاتون". حيث قررت هذه الطفلة تنفيذ المشهد بربط نفسها بالخزانة وفارقت الحياة.
وشدّدت بحديثٍ إذاعي على ضرورة وضع الإرشادات العمريّة قبل عرض المسلسلات في القنوات العربيّة على غرار القنوات الأجنبية، فالطفل ليس لديه الوعي الكافي أثناء مشاهدة أعمال مخصّصة لما فوق الـ 18 سنة لأنها تتضمّن مشاهد عنف.
وشرح المذيع على "شام أف أم" تفاصيل الواقعة المؤسفة عبر ضيفه من منطقة الطفلة الضحية. حيث تم التوضيح أنها تعيش مع جدتها بسبب انفصال والديها وأنها قررت تنفيذ المشهد الذي نفذته "حنا" في "خاتون" ظناً منها أنها ستعود إلى الحياة كما حصل في المسلسل. لكنها لم تستطع فك الحبل عن رقبتها. وهو المشهد الذي روته اختها الصغرى التي استفاقت جدتها على وقع صراخها لوفاة أختها.
ونفت "حنا" مسؤوليتها وصنّاع العمل على مضمون المادة الفنية المقدمة، مشددة على مسؤولية الأهل بمتابعة أولادهم واتباع الإرشادات من صنّاع العمل بدون استخفاف. مشيرةً لضرورة مراقبة الأطفال وأفعالهم ونقاشهم وتوجيههم حتى في الألعاب الالكترونية الخطرة. لأن الطفل له مخيلة قد تؤذيه وتدفعه للوقوع بأفعال لا تُحمد عواقبها.
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