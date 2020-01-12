شكرا لقرائتكم خبر عن إبداع التصوير فى فيلم 1917 يبرز التحفة الفنية للحرب العالمية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كادرات متقنة مصاحبة بالموسيقى التصويرية المبدعة، هى ما تبرز دائماً المشهد بشكل أقوى، وهو ما نجح القائمين على فيلم الحرب العالمية الأولى 1917 في تحويله لتحفة فنية للمنافسة على أكبر الجوائز العالمية وداخل شباك التذاكر، منذ طرحه أول أمس في دور العرض بعد تأجيله من نهاية ديسمبر الماضي بدون أسباب.

وكشف القائمون على الفيلم الذى يسرد حقبة الحرب العالمية الأولى، عن مقطع فيديو يبرز الأبداع الكبير في مشهد هروب أحد الجنود من داخل المعركة وتقسيم الشاشة من داخل كواليس التصوير وسط المعركة والشكل النهائى الذي خرج به الفيلم.

وأظهر مقطع الفيديو الذى انتشر الفترة الأخيرة بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، للإشادة بالفيلم الذي يتربع على عرش شباك التذاكر في الأسبوع الأول من عرضه برصيد إيرادات 37 مليون دولار داخل أمريكا الشمالية، متخطياً الجزء الأخير من سلسلة Star Wars الذى حصد 20 مليون دولار محلياً.

وحصد فيلم 1917 على جائزة الـ Golden Globes "جولدن جلوب" كـ أفضل فيلم، في الدورة الأخيرة للمهرجان.

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فيلم (1917) من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.



لقطة من الفيلم

ويعد فيلم 1917 من أكثر الأفلام المنتظرة خلال العام الحالى، منذ أن تم التحضير له منذ فترة، وتم الإعلان عن النجوم المشاركين فيه مما جعله من أهم أفلام المنتظرة خلال هذا العام لما يتضمنه من تشويق وإثارة تتميز بها أفلام الحروب، مثلما ظهر خلال الفيديو الترويجى الخاص به اذى طرحته الشركة المنتجة له على موقع يوتيوب.

فيلم (1917) تدور قصته حول جنديان بريطانيان يذهبان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو أثناء الحرب العالمية الأولى، من أجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.