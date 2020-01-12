شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد شيبة ينشر صورا له مع عدوية ويعلق: الأستاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم الشعبى أحمد شيبه، صورة تجمعه بالفنان الكبير أحمد عدوية عبر حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، والتقطت الصورة خلال تقديمه أحد الأغانى بجانب عدوية، وعبر عن حبه الشديد لنجم الأغنية الشعبية بالتعليق على الصورة قائلا "الاستاذ"، ولقت الصورة الكثير من إعجاب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى.

ويخوض أحمد شيبة تجربة التمثيل لأول مرة فى مشواره بعد تقديمه عدد من الأغانى فى الأفلام والمسلسلات حيث يشارك فى بطولة مسلسل "ولاد إمبابة" مع كل من الفنانة شمس ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى.



احمد شيبه يظهر مع عدوية

وانتهى المطرب أحمد شيبة من تسجيل أغنية تتر مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب، والأغنية تحمل نفس إسم العمل، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، وهندسة صوت محمد جودة، ومن المقرر طرحها فى الأيام القليلة المقبلة قبل بدء عرض حلقات المسلسل على قناة cbc يوم السبت المقبل بعدما كشفت القناة عن البرومو الأول وأعلنت موعد العرض.

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وتعد هذه المرة الثانية التى يغنى فيها أحمد شيبة تتر مسلسل محمد رجب، بعدما غنى تتر"علامة استفهام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى بعنوان "لحالى أحلى" وكانت الأغنية من ألحان تامر حجاج أيضاً.



احمد شيبه يغنى بجانب عدويه



شيبه وعدوية

وتدور أحداث مسلسل "الأخ الكبير" في إطار اجتماعى ودرامى حول قصة شاب فقير يعيش فى حى شعبى ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث .

والأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد اخر من الفنانين، وتجسد الفنانة هبة مجدى دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب فى مسلسل "الأخ الكبير".