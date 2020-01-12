شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترشيحات النقاد لجوائز الأوسكار 2020 قبل إعلان القائمة الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع تقييم النقاد الشهير Rotten Tomatoes""، إعلان أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "أوسكار" قائمة ترشيحاتها الرسمية والنهائية للدورة الـ92 من الحفل فى 13 يناير، موضحًا أن القائمة تحمل مفاجأة سارة لفيلمى The Irishman، وفيلم Parasite.

فيما يرصد النقاد فى التقرير التالى أبرز ترشيحاتهم للفوز فى الفئات المختلفة لجوائز أوسكار، بما يشمل أفضل فيلم وأفضل ممثل وممثلة رئيسية وغيرها من الترشيحات لحفل جوائز الأوسكار 2020، والتى جاءت كالتالى:



جينيفر لوبيز

أفضل فيلم

يقول التقرير: "غيرت لجنة الأوسكار قواعدها لتسمح بترشيح 10 أفلام للمنافسة فى فئة أفضل فيلم كل عام، ورغم ذلك لم تُطَبق القاعدة حتى الآن، أما هذا العام، فيتوقع النقاد أن تتحقق القاعدة وتتنافس 10 أفلام هى فيلم الدراما الحربى "1917"، وفيلم The Irishman، وفيلم Parasite، وفيلم Jojo Rabbit، وفيلم Joker، وفيلم Knives Out، وفيلم Little Women، وفيلم Once Upon a Time In Hollywood، وفيلم Ford v Ferrari، وفيلم Marriage Story.



أبطال فيلم The Irishman

أفضل ممثل رئيسى

فيما من المؤكد أن خواكين فينيكس بطل فيلم Joker "جوكر"، ضمن لنفسه مكانًا فى قائمة أفضل ممثل لهذا العام، وينضم إليه بطل فيلم "Marriage Story" آدم درايفر، كما أن فوز الممثل البريطانى تارون إيجرتون بجائزة جولدن جلوب عن فيلم Rocketman، يجعله المرشح الثالث فى هذه القائمة.

يتوقع النقاد أن تتضمن القائمة اسم ليوناردو دى كابريو بطل فيلم Once Upon a Time In Hollywood، وأنتونيو بانديراس بطل فيلمPain and Glory ، وأنهى النقاد القائمة بالأسماء السابق ذكرها، لكنهم لم يستبعدوا احتمالية ترشح البريطانى كريستيان بيل عن فيلم " Ford v Ferrari".

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خواكين فينيكس بطل فيلم جوكر



آدم درايفر بطل فيلم Marriage Story

أفضل ممثلة رئيسية

بعد إعلان جوائز بافتا عن ترشيحاتها التى تخلو من ذوى البشرة السمراء من المرجح أن تتفادى أكاديمية الأوسكار هذا الخطأ، وهو ما يعنى أخبارًا جيدة للممثلتين السمراوتين لوبيتا نيونجو بطلة فيلم Us، وسينثيا إيريفو بطلة فيلم Harriet

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كما يرجح النقاد أن تنضم للقائمة تشارليز ثيرون بطلة فيلمBombshell ، ورينيه زيلويجر بطلة فيلمJudy ، وسكارليت جوهانسون بطلة فيلم Marriage Story.



تشارليز ثيرون بطلة فيلم Bombshell



لوبيتا نيونجو بطلة فيلم US

أفضل ممثل مساعد

كذلك، يتوقع النقاد ترشح بطلى فيلم "The Irishman"، جو بيشى، وآل باتشينو، إضافةً إلى الممثل المخضرم توم هانكس بطل فيلمA Beautiful Day in the Neighborhood، والممثل الكورى سونج كانج هو بطل فيلم Parasite، وبراد بيت الفائز بجولدن جلوب عن فيلم Once Upon a Time In Hollywood.



براد بيت

أفضل ممثلة مساعدة

فيما، يتنبأ النقاد أن تحقق الممثلة والمغنية اللاتينية جينفر لوبيز المعجزة وتترشح للأوسكار عن فيلم Hustlers ، وفلورينسا بف عن فيلم Little Women، كما تمتلك لورا ديرن بطلة فيلم Marriage Story، حظوظًا قوية للترشح، ومعها الكورية تشاو شوشن بطلة فيلم The Farewell ، وأخيرًا وليس آخرًا مارجوت روبى عن فيلم Bombshell.



جينفر لوبيز

أفضل فيلم أنيميشن

ولا يحتاج الأمر إلى تفكير مطول عند الحديث عن مرشحى هذه القائمة، إذ ضمن فيلم 4Toy Story وFrozen 2، والجزء الثالث من سلسلة (How to Train Your Dragon) مكانًا فى القائمة، كما من المحتمل أن ينضم للقائمة أيضًا، فيلمI Lost My Body، وMissing Link.



Toy Story 4

أفضل مخرج

وبعد الإشادة القوية التى لاقاها الفيلم الكورى الفائز بالسعفة الذهبية Parasite، قد يفوز المخرج بونج جون هو بأوسكار أفضل مخرج هذا العام، ويرجح النقاد أن تضم هذه الفئة من المخرجين: مارتن سكورسيزى عن فيلم "The Irishman"، وسام ميندز عن فيلم 1917، وكوينتن تارانتينو عن فيلم Once Upon a Time In Hollywood، وتايكا وايتيتى عن فيلم Jojo Rabbit.



المخرج بونج جون هو

أفضل فيلم وثائقى

كما يرجح أيضًا، فوز الفيلم السورى For Sama ، بأفضل وثائقى فى مهرجان كان السينمائى الماضى يزيد من حظوظه للترشح لأوسكار هذا العام، وينضم إلى القائمة فيلمApollo 11 ، وفيلم Honeyland، وفيلم American Factory، والفيلم الرياضى Maiden.