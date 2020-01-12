شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الفنانة كندا حنا بعد انتحار طفلة سورية بسببها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة كندا حنا على قضية الطفلة السورية بتول التى قامت بشنق نفسها مثلما فعلت الممثلة السورية، فى مشهد انتحارها بمسلسل "خاتون"، واصفة الأمر بأنه صادم وموجع. وقالت حنا: "الحادثة موجعة وصادمة، تخوننا الكلمات فى هذه اللحظات، ولكن ما يمكن قوله إن حادثة وفاة الطفلة بتول أثرت فى كثيرا"، مشددة فى تصريحات إذاعية لها لمحطة "شام إف إم"، على ضرورة وضع الإرشادات العمرية قبل عرض المسلسلات فى القنوات العربية على غرار القنوات الأجنبية، فالطفل ليس لديه الوعى الكافى أثناء مشاهدة أعمال مخصصة لما فوق الـ18 عاما، لأنها تتضمن مشاهد عنف.



الطفلة

وكان انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعى خبر وفاة طفلة سورية بعد تقليدها مشهد انتحار الممثلة كندا حنا، خلال أحداث مسلسل "خاتون"، وقال مغردون إن الطفلة بتول فاضل البالغة من العمر 9 سنوات، لقيت حتفها بعد محاولتها تقليد الفنانة السورية، التى قامت بشنق نفسها فى غرفتها أثناء أدائها مشهدًا فى المسلسل.

Advertisements





وأضافوا أن بتول، التى تدرس بالصف الثالث فى مدرسة رجب صالح طرطوس، لم تكن تعرف أن ما شاهدته على الشاشة مجرد تمثيل، فقامت بربط حبل بالخزانة وقفزت، لتعجز قدميها عن ملامسة الأرض، فى ظل غياب والدتها، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

ويعتبر مسلسل "خاتون" أحد المسلسلات الشامية الأضخم إنتاجيا لهذا الموسم، ويتصدر قائمة أبطاله، نجوم سوريون، وممثلون لبنانيون، حققوا شهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة، عبر الأعمال العربية المشتركة، وتستند أحداث المسلسل إلى قصة واقعية عن: "الفتاة الدمشقية خاتون، التى تمردت بدافع الحب، على قيم المجتمع الدمشقى، مما قادها لخوض مواجهات كبيرة".

ويشار إلى أن المشاهد الخطرة التى يقوم بها الأطفال تتكرر فى ظل غياب الرقابة الجيدة من الأهل، ففى دولة أخرى تحديدًا بجزر الكنارى الإسبانية، التقط مقطع فيديو مرعب لطفلة صغيرة وهى تسير بسرعة على الحافة الضيقة للسطح الخارجى لبرج سكنى فى بلايا بارايسو، تينيريفى، بجزر الكنارى، وكانت تسير الطفلة على الحافة الضيقة وهى تسند يدها على الحائط للحصول على بعض الدعم لتتمسك بالحائط حتى لا تسقط.