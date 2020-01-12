شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة سى السيد.. أسما شريف منير تحضر القهوة لزوجها على "سبرتاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة تتواكب مع أجواء الشتاء الشديدة التى تعيشها الأسرة المصرية خلال الأيام الحالية، تفاعلت الإعلامية أسما منير، ابنة الفنان الكبير شريف منير، مع أجواء الشتاء بنشر مقطع فيديو على حسابها الشخصى على "انستجرام"، اليوم الأحد، أثناء تجهيزها القهوة لزوجها الفنان محمود حجازى على "السبرتاية" كتقليد قديم كانت تواظب عليه الكثير من الأسر المصرية بسبب برودة الجو فتقوم ربة الأسرة باصطحاب "السبرتاية" فى مكان جلوسها وتقوم بتجهيز متطلبات الزوج والأبناء من شاى وقهوة عليها.

وداعب الفنان محمود حجازى زوجته "أسما" أثناء تحضيرها القهوة فى مقطع الفيديو قائلا "أسما أنا عايز أشرب القهوة بتاعتى حالا" لترد عليه قائلة "حالا على السبرتاية بس أنت دخل لنا الغاز بس علشان منقعدش نعمل قهوة على اسبرتاية فى الليفنج يعنى مضطرين نعملها لحضرتك على السبرتاية" ورد حجازى ضاحكًا "بسرعة لو سمحتى".

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وكانت قد كشفت الإعلامية أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي على انستجرام، عن أحدث إطلالاتها بمناسبة العام الجديد، حيث شاركت متابعيها بأحدث فوتوسيشن خضعت له، والذي أظهر تغيير لون شعرها من الأسود إلى الأشقر، وظهرت أسما بإطلالة مشرقة في اللوك الجديد، مرتدية ثوب أسود، معتمدة على قبعة سوداء، وأقراط تايجر.

كانت المذيعة أسما شريف منير قد تصدرت مؤشرات البحث فى "جوجل" خلال الفترة الماضية بعد غضب البعض منها بسبب هجومها على الشيخ محمد متولى الشعراوى على صفحتها على موقع فيس بوك ووصفها له بالمتطرف، الأمر الذى علق عليه والدها الفنان شريف منير وقال: "هى لم تقصد الإساءة للعلامة الراحل محمد متولي الشعراوى الذى يعد أحد أهم المشايخ الذين أنجبتهم مصر فى تاريخها".

أسما شريف منير خبيرة تجميل وتقدم عددا من النصائح لتعليم فن ووضع الميك أب، كما أنها عملت كمساعد مخرج، حتى قررت أن تكون مهنتها الرئيسية تعليم المكياج، وتقدم حاليا برنامجا مع والدها الفنان شريف منير على قناة on e يحمل اسم "أنا وبنتى"، تزوجت من الفنان محمود حجازى الذى درس فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأ حياته الفنية فى المسرح من خلال مسرحية "السلطان الحائر"، بطولة محمد رياض .